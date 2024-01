CONGRESSO REGIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO IN CAMPANIA: QUANDO SI TERRA’ ?

Quando si terrà il Congresso Regionale del Partito Democratico in Campania ? Quando avrà fine il commissariamento, deciso dalla Segreteria Nazionale di Elly Schlein, a ridosso della fine della campagna elettorale per le Primarie dello scorso Febbraio ? A questo punto pare quasi scontato che il Congresso venga rinviato a dopo le elezioni: tanto le Europee quanto le amministrative di Primavera, con tutte le decisioni su alleanze e candidature nelle mani del Commissario Regionale Antonio Misiani. Intanto, il dibattito regionale all’interno del Partito Democratico, sembra essersi spostato sul terzo mandato per il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, lasciando, in secondo piano, la richiesta di celebrare, finalmente, il Congresso Regionale per l’elezione del nuovo Segretario del Partito Democratico in Campania.

Share on: WhatsApp