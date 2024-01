NOCERA SUPERIORE, COMUNALI 2024. TRATTATIVE IN ALTO MARE, C’E’ SOLO IL NOME DI FRATELLI D’ITALIA

Trattative in alto mare, a Nocera Superiore, uno dei comuni piu’ importanti della Provincia di Salerno, chiamato al voto per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale. Si parte da Franco Pagano, attuale consigliere comunale di Fratelli d’Italia, indicato dal partito di Giorgia Meloni, come candidato sindaco al termine delle Primarie che si sono tenute nello scorso mese di Giugno. Da allora, pero’, tutto si è cristalizzato: Fdi non ha avuto alcun contatto con gli alleati del centro destra per definire una coalizione politica con la quale affrontare le prossime comunali, il Partito Democratico, dal canto suo, ha fermato tutte le riunioni, anche perchè ci sono state le Provinciali per lo mezzo a consigliare il rinvio di ogni decisione; il Sindaco in carica Cuofano, giunto al limite del terzo mandato, non ha ancora scoperto la carta con la quale affrontare le prossime elezioni comunali della primavera del 2024.

