AGROPOLI. LA DENUNCIA DELL’EX SINDACO COPPOLA: “MULTE INVIATE SENZA LA DOCUMENTAZIONE”

“A me non interessa controllare se avete già pagato la multa, se non avete la ricevuta mi ripagate però il doppio!”

In un mondo normale la carenza di istruttoria consiglierebbe un annullamento in autotutela della pratica amministrativa, nel nostro comune invece si butta la croce addosso ai cittadini: sapete cosa sembra aver pensato il nostro sindaco per il tramite del comandante?”

In realtà non credo che manchi la documentazione, sono portato a pensare che non avendo istruito le pratiche in tempo ed essendo in ritardo, per paura della prescrizione e nel tentativo di fare soldi, hanno chiesto il pagamento di tutto: multe pagate, multe annullate, multe in attesa di conclusione del contenzioso, multe non pagate! Che caos!