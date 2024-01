ELEZIONI EUROPEE 2024. IN POLE POSITION ANCHE D’AGOSTINO, IL PATRON DELL’AVELLINO

Anche Angelo Antonio D’Agostino, Presidente dell’Avellino Calcio, imprenditore in diversi settori (dall’edilizia all’editoria) è pronto ad affrontare la prossima tornata elettorale con le Europee del 9 e 10 Giugno del 2024. D’Agostino, dopo aver avuto un breve flirt con Fratelli d’Italia, adesso sembra intenzionato ad accettare la corte della Lega di Matteo Salvini, aderendo al partito e sottoscrivendo il patto per una candidatura alle prossime elezioni europee. Non è, pero’, ancora completamente sparita l’ipotesi che D’Agostino possa approdare all’interno di Forza Italia, ma le trattative con il partito degli Azzurri sembrano essersi arenate.

