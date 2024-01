IL SOTTOSEGRETARIO AI TRASPORTI FERRANTE IMPEGNATO PER SOLUZIONE STRADA CILENTANA

Il sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti On. Tullio Ferrante, parlamentare di Forza Italia eletto nel collegio salernitano, sta seguendo con grande attenzione, a seguito di una segnalazione inviatagli dai giovani forzisti del coordinamento provinciale, la vicenda che coinvolge il viadotto “Acquaruolo” , da giorni bloccato a causa di alcuni cedimenti ed oggetto di urgente intervento.

Nell’attesa di visionare lo stato dei fatti di persona con un sopralluogo, il Sottosegretario dichiara sugli studi condotti sulle strutture dai tecnici: “Il lavoro dei tecnici per la SS18 procede senza sosta, le indagini di laboratorio e le misure geometriche sono state portate a termine e nei prossimi giorni saranno elaborati tutti i dati, nel frattempo i progettisti vanno avanti per la soluzione di tipo locale sul pulvino del viadotto. Sono al lavoro per ridurre al minimo i disagi derivanti da questa interruzione. ” Nell’attesa di partecipare al sopralluogo determinati anche il Vice Coordinatore Regionale Vicario in Campania e Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani Pietro Costabile ed il Coordinatore del Cilento Pasquale Dell’Omo: “Il Sottosegretario al MIT On. Ferrante, coinvolto nella problematica anche grazie al nostro intervento, si è concentrato sulla questione adoperandosi affinché l’interruzione al traffico sulla SS18 sia breve, e non penalizzi popolazione, economia e turismo del Cilento. Siamo sinceramente soddisfatti, giacché sebbene impegnato tra tante opere ed emergenze l’Onorevole Ferrante è sempre in prima linea, attento alle problematiche della comunità in cui è stato eletto. Forza Italia è un partito di governo serio e responsabile, ed il nostro intervento scongiurerà ulteriori disagi per i giovani che a tutt’oggi fanno fronte con sacrificio ed impegno alle mancanze infrastrutturali fisiche e digitali che caratterizzano ancora oggi la nostra vasta provincia”