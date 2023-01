CONGRESSO REGIONALE DEL PD. LE REGOLE: CANDIDATURE ENTRO IL 27 GENNAIO

Ora ci sono le regole, scritte dal Commissario Regionale del Pd Francesco Boccia, per la celebrazione del congresso regionale della Campania per eleggere il successore di Leo Annunziata. Le candidature alla Segreteria Regionale dovranno essere presentate entro e non oltre il prossimo 27 Gennaio: ogni singola candidatura dovrà essere accompagnata da un minimo di 300 firme che rappresentino almeno il 60% dei circoli della Campania. Ogni candidato, dunque, dovrà dimostrare il proprio radicamento su tutto il territorio della Regione Campania. Questione incompatibilità: esclusi dalla competizione elettorale il Presidente della Regione, quello del Consiglio Regionale e gli assessori regionali. Possono, invece, essere candidati alla carica di Segretario Regionale sia i parlamentari quanto i consiglieri regionali.

Share on: WhatsApp