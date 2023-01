STEFANO BONACCINI A CASERTA TIENE IL COMIZIO SU DI UNA SEDIA DAVANTI A 500 PERSONE

Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna e candidato alla Segreteria Nazionale del Partito Democratico, per il secondo fine settimana consecutivo impegnato in Campania, questa mattina a Caserta, nei pressi del Complesso Monumentale di San Leucio, ha tenuto il suo comizio all’esterno della struttura, utilizzando una sedia ed un sistema microfonico montato, in poco tempo.

“Caserta ora. Comizio improvvisato davanti a oltre 500 persone su una sedia, come una volta. Grazie per l’affetto.”

Lo scrive Stefano Bonaccini sulla sua pagina Fb.