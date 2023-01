CONGRESSO REGIONALE PD. A NAPOLI LA PRIMA MOSSA: C’E’ IL NOME DI LELLO TOPO

Fissate le regole per la celebrazione del Congresso Regionale del Partito Democratico in Campania, è iniziata la fase preliminare della campagna elettorale, il momento nel quale si attende chi fa la prima mossa, chi muove il primo pedone sulla scacchiera complicata di un partito che, in tutta la Regione, si lecca ancora le ferite delle Politiche dello scorso settembre. A Napoli, ed alla sua vasta Provincia, spetta la prima mossa ? Pare proprio di e sembra che nelle ultime ore stia prendendo corpo la candidatura dell’ex parlamentare del Partito Democratico Lello Topo: pronto un asse con Mario Casillo ? Tutto da verificare ma, per numeri e per equilibri geo-politici, toccherà al Partito Democratico della Provincia di Napoli provare a trovare un’intesa sul nome da proporre, a breve, agli altri territori della Campania.

