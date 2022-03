CONSIGLIO PROVINCIALE. ALL’ORDINE DEL GIORNO ANCHE MOZIONE OSPEDALE ROCCADASPIDE

Dopo le sollecitazioni del consigliere provinciale Giuseppe Ruberto (Forza Italia), il Presidente della Provincia Michele Strianese ha accolto la richiesta di inserire all’ordine del Giorno del Consiglio Provinciale in programma per domani, venerdi’ 18 Marzo, una mozione per il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Roccadaspide.

Il Centro, chiuso dallo scorso 15 Dicembre, sta costringendo numerosi donatori della zona a recarsi all’Ospedale di Vallo della Lucania, percorrendo numerosi chilometri in piu’ ed affrontando molti disagi.

Giuseppe Ruberto ha chiesto, con la sua mozione, all’Asl ed alla Regione Campania di rivedere la decisione e, soprattutto, di provvedere in tempi rapidi alla riapertura del Centro Trasfusionale di Roccadaspide.