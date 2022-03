NOCERA SUPERIORE. ROSARIO DANISI: “VILLA DE’ RUGGIERO, PRIMO OBIETTIVO PER IL TERRITORIO”

“Con i finanziamenti ottenuti dal Pnrr per la riqualificazione di Villa De Ruggiero a Nocera Superiore arriva un primo risultato concreto per il nostro territorio. Un intervento che da anni sollecitavo e che adesso diventa realtà.” È quanto dichiara il consigliere provinciale di Campania Libera Rosario Danisi.

“Devo ringraziare” continua il consigliere provinciale “il Presidente Michele Strianese ed il collega Francesco Morra, delegato ai Beni Cultutali, ma anche la Dirifente Gioita Caiazza, che hanno raccolto, nei mesi scorsi, le mie sollecitazioni per il rilancio di un sito di straordinaria importanza non solo per il Comune di Nocera Superiore ma per tutta la zona dell’Agro”