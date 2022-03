OGGI ARRIVA IL DECRETO RISPARMIO. IL GOVERNO TAGLIA DI 15 CENTESIMI IL COSTO DEI CARBURANTI

15 centesimi di euro per ogni litro di carburante: a tanto ammonta la “potenza di fuoco” del Governo Draghi che, nella giornata di oggi, si appresta a tenere una riunione del Consiglio dei Ministri per emanare un Decreto Risparmio che, considerati i prezzi di acquisto di diesel e benzina, assomiglia ad un pannicello caldo per tutti i consumatori e, soprattutto, per gli autotrasportatori. Chi si attendeva un intervento piu’ coraggioso è rimasto deluso, anche perchè il duo Draghi-Franco ha rifiutato, nonostante gli appelli di Lega e Movimento 5 Stelle, ogni ipotesi di ricorrere ad uno scostamento di bilancio per sostenere un abbassamento dei costi del carburante.

