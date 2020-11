CONSIGLIO PROVINCIALE. CELANO SI DIMETTE, SUBENTRA LONGO PER FORZA ITALIA

«Nel giorno in cui il consigliere comunale di Battipaglia, Valerio Longo subentra in Consiglio provinciale, voglio esprimere un ringraziamento sentito a Roberto Celano per la dedizione con cui ha lavorato in questi anni nell’interesse della comunità provinciale. A Valerio Longo, mio amico di vecchia data e collaboratore della prima ora, l’onore e l’onere di sedere sullo scranno dove anni fa lo precedette il compianto fratello Ezio. Buon lavoro, Valerio. Sono sicuro che la tua presenza sarà di ascolto, di condivisione e di soluzioni così come hai fatto e continui a fare in Consiglio comunale a Battipaglia». Lo afferma il deputato salernitano di Forza Italia, Enzo Fasano.

