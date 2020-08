CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA. ULTIMA SEDUTA PRIMA DEL VOTO DI SETTEMBRE

Quella in programma mercoledi’ 5 agosto dovrebbe essere l’ultima seduta del Consiglio Regionale della Campania prima dell’appuntamento con le elezioni del 20 e 21 Settembre. I consiglieri regionali sono convocati per affrontare alcuni punti all’ordine del giorno.

Tra questi anche l’Esame del “Regolamento di attuazione della legge regionale 4 dicembre 2019, n. 24 (Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale e per il sostegno dell’agricoltura contadina)”

4. Esame del Testo Unificato delle proposte di legge “Misure per la prevenzione e il contrasto alla violenza e alle discriminazioni di genere”