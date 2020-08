ITALIA VIVA NUOVE ADESIONI. OGGI DA RENZI ARRIVA UN GRUPPO DELLA VALLE DELL’IRNO

Ci sono nuove adesioni in arrivo per Italia Viva in Provincia di Salerno: oggi Matteo Renzi sarà in un noto albergo della Costiera Amalfitana per la presentazione del suo nuovo libro e sarà anche l’occasione per incontrare un gruppo di amministratori provenienti dalla Valle dell’Irno. Di chi si tratta ?

Ad aderire ad Italia Viva sarà il capogruppo dell’opposizione nel Comune di Baronissi Luca Galdi, insieme ad altri consiglieri comunali che lo hanno sostenuto nella campagna elettorale dello scorso anno.