CONSIGLIO REGIONALE RINVIATO AL 1 FEBBRAIO. LA MAGGIORANZA PRENDE TEMPO PER LE COMMISSIONI

Dopo una prima convocazione, il Consiglio Regionale, in programma per il 21 gennaio con all’ordine del giorno l’elezione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni Speciali, è stato fissato per il giorno 1 Febbraio. La maggioranza prende ancora tempo, in vista della decisione sui nomi dell’opposizione che andranno a ricoprire i delicati ruoli di Presidente delle Commissioni Speciali, tra cui spiccano quelle per la Trasparenza e l’Anticamorra.

E’ chiaro che le Commissioni, in una fase in cui i lavori del Consiglio sono praticamente fermi – con una sola legge approvata in quattro mesi ossia la Legge di Bilancio – rappresentano un punto di riferimento politico importante.

Da qui l’ennesimo rinvio deciso da parte della maggioranza all’interno del Consiglio Regionale che congela, ancora per 10 giorni, l’inizio dei lavori delle Commissioni Speciali.