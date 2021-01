CONTE CHIUDE L’ITALIA NEI FINE SETTIMANA: ZONA ROSSA PER I WEEK END

L’ultima idea per fronteggiare l’emergenza Covid 19 in Italia arriva dalla riunione dei rappresentanti dei partiti di maggioranza che si è tenuta a Palazzo Chigi: la proposta di Conte è quella di chiudere l’Italia in tutti i fine settimana, una zona rossa da week end. Almeno per il momento non si è parlato di ulteriori misure restrittive, che pure sono state invocate da alcuni esponenti del Comitato Tecnico Scientifico: la idea è quella di bloccare la mobilità nel corso dei fine settimana, a partire dal prossimo week end. Nessuna novità, invece, sul fronte delle vaccinazioni, eccezion fatta per la dura posizione assunta da Italia Viva nei confronti della lentezza con la quale si procede.

