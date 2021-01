ELEZIONI REGIONALI IN CALABRIA. SI VOTERA’ IL PROSSIMO 11 APRILE 2021

In Calabria si voterà per le elezioni regionali l’11 aprile e non più il 14 febbraio come era stato deciso. “D’intesa con il presidente della Corte di appello di Catanzaro, e dopo aver sentito il presidente del Consiglio regionale, gli esponenti nazionali e locali delle varie forze politiche e gli assessori della Giunta regionale, assumo la decisione di rinviare al prossimo 11 aprile le consultazioni per l’elezione del presidente della Regione e dei consiglieri regionali della Calabria. Il relativo decreto di indizione delle elezioni è in fase di elaborazione”, ha annunciato in una nota il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì.

“L’emergenza sanitaria che interesserà la regione nelle settimane e nei mesi a venire mi induce ad assumermi una responsabilità ulteriore per salvaguardare la salute e l’incolumità dei Calabresi. Ritengo – conclude il presidente Spirlì – che in momenti drammatici come questo non ci siano vincoli di sorta che possano o debbano impedire di poter decidere secondo buon senso e maturità”.