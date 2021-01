CONTE-RENZI, LA RESA DEI CONTI. IL LEADER DI ITALIA VIVA NON CEDE, IL PREMIER VERSO IL QUIRINALE?

L’Epifania tutte le feste si porta via ma, forse, quest’anno, si porterà anche via anche qualche altra cosa: l’intero Governo ? Nulla è certo, ma pare davvero che Renzi abbia intenzione di andare fino in fondo, ritirando la delegazione di Ministri dal Governo e costringendo, a quel punto, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a recarsi al Quirinale da dimissionario, in attesa di un eventuale nuovo incarico. Un Conte Ter?

Pare complicato, considerato il clima perchè Mattarella per affidare il terzo incarico all’avvocato di Foggia avrebbe bisogno dell’ok dei partiti. Già, ma di quali partiti? Pezzi importanti del centro destra, da Forza Italia alla Lega, potrebbero anche entrare in un governo di scopo ma a condizione che non sia affidato a Giuseppe Conte il compito di guidarlo. Sullo sfondo, ma come semplice minaccia piu’ che come pericolo reale, le elezioni anticipate che nessuno, o quasi, vuole a cominciare dalla truppa del Movimento 5 Stelle che, con un ritorno alle urne, verrebbe piu’ che decimata.