DE ROSA (SMET SPA): “INCENTIVI STABILI PER FAVORIRE IL RINNOVO DEL PARCO AUTOMEZZI”

Proprio alla vigilia dell’avvio della corsa agli incentivi statali, inseriti all’interno della Legge Finanziaria, che includono anche le flotte aziendali e non solo le vetture private, Domenico De Rosa, Ceo di Smet Spa, azienda leader nel settore della logistica, lancia un appello a tutto il mondo della politica.

“L’industria Automotive ha retto con le produzioni dei nuovi modelli ecologici di Melfi e Mirafiori ma ora Occorre incentivare in maniera stabile il rinnovo del parco veicolare circolante per dare stabilità e regolarità a produzione ed acquisti “

Domenico De Rosa, CEO SMET Group, sottolinea come l’importanza di un piano strutturale per gli incentivi di stato possa dare impulso sia alla produzione che alla vendita dei mezzi, rimettendo in moto un settore che, nel corso degli ultimi anni, piu’ degli altri ha sofferto per la crisi economica.