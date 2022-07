CONTE RICHIUDE AL PARTITO DEMOCRATICO, RENZI APRE PER UNA ALLEANZA

C’è chi chiude, c’è chi apre: la porta del Campo Largo di Enrico Letta è in continuo movimento, non resta ferma un attimo. E mentre il leader del M5S dopo alcune dichiarazioni di ieri, precisa e chiude ogni possibilità di un accordo, questa mattina è il leader di Italia Viva Matteo Renzi a fare toc toc alla porta del Campo Largo, per vedere se c’è ancora posto.

“Col Pd per il futuro non escludo un dialogo, non un’alleanza. Per queste elezioni assolutamente non se ne parla di avere rapporti col Pd. Che rapporto può avere il Movimento 5 stelle con una forza politica che sta chiudendo accordi da CALENDA a Di Maio a Renzi a Brunetta a Carfagna? Questa è un’ammucchiata dove noi non ci potremmo mai ritrovare, perché sono personalità divisive e litigiose. La politica fatta così significa tutto e il contrario di tutto”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, in diretta a Rtl.