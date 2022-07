NEL M5S CI SARA’ LA REGOLA DEI DUE MANDATI: FUORI FICO, TAVERNA E CRIMI. COSA ACCADE IN CAMPANIA

Il Movimento 5 Stelle ha confermato che, per le prossime elezioni politiche del 25 Settembre, troverà applicazione la regola del doppio mandato: stop alla candidatura per chi ha già ricoperto, per due legislature consecutive, il ruolo di parlamentare a cominciare dall’attuale Presidente della Camera Roberto Fico. Sono altri i nomi eccellenti che resteranno fuori dalla tornata elettorale.

La senatrice Taverna, il deputato Crimi, in Provincia di Salerno stop alla ricandidatura di Andrea Cioffi come anche di Angelo Tofalo che, pero’, già da qualche settimana, aveva annunciato pubblicamente la sua volontà di chiudere con l’esperienza politica attiva, pur rimanendo all’interno del Movimento 5 Stelle.