CONTO ALLA ROVESCIA PER IL 3 ED IL 4 OTTOBRE. I PRINCIPALI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SALERNO AL VOTO

Saranno due settimane, o poco meno, da vivere tutte d’un fiato per candidati ed elettori, fino all’apertura dei seggi, in programma domenica 3 Ottobre. Le due settimane conclusive della campagna elettorale, da sempre considerate fondamentali per consolidare il proprio consenso e cercare di ampliarne i confini: in un caldo fine settembre, si apre la fase piu’ rovente della corsa alla carica di sindaco e di quella al consiglio comunale. Per la Provincia di Salerno sarà un test abbastanza importante perchè insieme a Salerno capoluogo, al voto, andranno anche altri due centri da sempre considerati strategici: Battipaglia ed Eboli. Poi altri comuni, con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ma pur sempre interessanti come Fisciano, Siano e Vallo della Lucania.

