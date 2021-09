MATTEO RENZI E LA GUFATA SU ENRICO LETTA: “A SIENA VINCERA’ DI SICURO”

In un’intervista pubblicata sul quotidiano Il Messaggero, il leader di Italia Viva Matteo Renzi risponde ad alcune domande sulla candidatura al Collegio per la Camera dei Deputati del Segretario Dem Enrico Letta. E le sue parole ricordano quell’ “Enrico, stai sereno” di qualche anno fa.

Renzi non ha dubbi: «Voterei convintamente Letta, vincerà senza problemi, ha fatto una cosa logica a presentarsi con il simbolo dell’alleanza e non con il logo del Pd ma se lo avessi fatto io mi avrebbero massacrato».

Soprattutto, però, un particolare potrebbe rivelarsi determinante: l’aiuto degli elettori di centrodestra. A inizio campagna, guarda caso, il segretario dem è andato a trovare il sindaco leghista, Luigi De Mossi, per cortesia ma con un sottotesto evidente: vengo da fuori (un pisano non suona bene nella Toscana dei campanilismi) ma sento questo territorio come se fosse il mio. E non pochi elettori di centrodestra, nei bar e nelle piazze, parlano così: «Al di là delle etichette, conviene a questa città e a tutta questa zona avere in Parlamento un big a rappresentarla».