COPRIFUOCO IN ITALIA: POSSIBILE REVISIONE DELL’ORARIO SOLO DOPO IL 14 MAGGIO

Sarà possibile una revisione dell’orario di coprifuoco, in Italia, solo dopo il 14 maggio ed a condizione che ci sia una curva discendente dei contagi ed un abbassamento dell’indice di contagio. E’ questa la linea del Governo Draghi, a distanza di poche ore dal vivace dibattito parlamentare che ha visto diverse forze politiche, di maggioranza e di opposizione, chiedere un allentamento delle restrizioni a carico dei cittadini. Nessuna valutazione affrettata ma anche due settimane di attesa per comprendere l’andamento dell’epidemia dopo le prime riaperture dello scorso 26 aprile. Intanto, proprio oggi, alcuni paesi come Belgio ed Olanda si apprestano ad eliminare totalmente il limite orario agli spostamenti dei cittadini.

