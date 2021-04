MERCATO SAN SEVERINO. LA DENUNCIA DI ANSALONE: “EVITIAMO I VACCINI A CHIAMATA SERALE”

“Comprendo bene che l’organizzazione per la vaccinazione di massa possa provocare ritardi e inefficienze. Dobbiamo essere comprensivi, tolleranti e rispettosi, ringraziando coloro che lavorano ogni giorno, pur nelle difficoltà. Una cosa però non è tollerabile, che le inefficienze generino disparità nelle somministrazioni. Le dosi giornaliere di vaccino, in caso di non utilizzo per assenza del soggetto prenotato, non possono e non debbono andar disperse. Si organizzino “liste giornaliere sostitutive” in modo chiaro e trasparente. Eviteremo che potenziali farabutti utilizzino una giusta motivazione (quella di non disperdere prezioso vaccino), per sollecitare somministrazioni Discrezionali, a “Chiamata serale”, causa di insopportabile INGIUSTIZIA.”

Lo scrive Carmine Ansalone, già consigliere comunale di Mercato San Severino.