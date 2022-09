COSIMO ADELIZZI (IMPEGNO CIVICO): “SOSTEGNO AI GIOVANI PER MUTUO ACQUISTO CASA”

“Uno tra i problemi più annosi da affrontare per il nostro territorio è sicuramente quello delle partenze dei tanti giovani che lasciano il Sud Italia per costruirsi una famiglia altrove. Considerando che il mutuo per l’acquisto della casa è uno scoglio insormontabile per tanti giovani, soprattutto per la mancanza di una disponibilità economica congrua da dare in anticipo all’istituto di credito, Impegno Civico ha messo a punto la proposta del Mutuo ZAC, che sta per ‘zero anticipo casa’: per tutti gli under 40 metteremo a disposizione un fondo grazie al quale lo Stato versa alla banca l’anticipo, che poi l’acquirente restituirà a rate e senza gli interessi”. Lo afferma Cosimo Adelizzi, candidato capolista di Impegno Civico con Luigi di Maio alla Camera dei deputati nel collegio plurinominale che ricomprende tutti i comuni delle province di Salerno e Avellino.

“In questo modo – riprende l’Onorevole Adelizzi – si sostiene il desiderio di indipendenza economica delle nostre ragazze e ragazzi e garantisce ai genitori di realizzare quella normalità che al Sud sembra un sogno: avere i figli nella propria Regione senza essere costretti a una dolorosa rinuncia agli affetti familiari”.

“Il mutuo Zero anticipo casa, coperto dalla garanzia dello Stato sul 100% dell’importo, è un segnale forte di fiducia nelle istituzioni e nel futuro che Luigi Di Maio e Impegno Civico vogliono trasmettere ai giovani e alle loro famiglie, che secondo il Censis nei tre quarti dei casi pensano che senza i genitori alle spalle il sogno dei figli di avere una casa sia irrealizzabile. Impegno Civico si candida a governare il Paese proprio nella convinzione che sia il momento di abbandonare la rassegnazione e di prendersi cura delle nuove generazioni, dando loro protagonismo e opportunità e valorizzando i più meritevoli”, aggiunge.

“Ci lamentiamo che il nostro non è un Paese per giovani e che i millennials italiani raggiungono la propria indipendenza troppo tardi rispetto ai loro coetanei che vivono in altri Paesi. Parliamo di bamboccioni ma poi non facciamo niente per sostenere i nostri ragazzi. Impegno Civico è in campo per invertire questa disdicevole narrazione. Le nuove generazioni sono parte attiva e partecipativa di un’Italia che guarda al futuro, di una storia da scrivere con loro e grazie a loro” conclude Adelizzi.

