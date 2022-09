FORZA ITALIA CAMPANIA. ARRIVANO ALTRI ADDII DALLA PROVINCIA DI BENEVENTO

“Ho deciso di rassegnare le dimissioni dalla carica di vice coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani di Benevento. È una scelta non certamente facile, visto che ho ricoperto incarichi dirigenziali nel movimento giovanile per circa otto anni: di cui sei da coordinatore cittadino del comune di Apice e due anni da vice coordinatore provinciale”. Lo afferma Alessio Errico, ex vice coordinatore di Forza Italia Giovani della provincia di Benevento, per il quale “si tratta di una decisione meditata da tempo vista l’assoluta mancanza di considerazione e partecipazione del movimento giovanile da parte dei vertici senior del partito”.

“A tal proposito – spiega Errico – ci è stato vietato anche di procedere in autonomia alla nomina dei nuovi coordinatori cittadini, una sudditanza inaccettabile che ho sempre condannato e che non si era mai verificata nei miei lunghi anni di militanza”.

“Questa decisione si è rafforzata ancor di più a causa degli ultimi accadimenti, ossia l’assenza di un confronto sulla scelta dei candidati alle prossime elezioni politiche ed il mancato coinvolgimento del territorio, in particolare dei tanti militanti che come me da sempre hanno dato l’anima per il partito”, conclude Alessio Errico.