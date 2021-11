COSIMO SIBILIA E’ IL NUOVO COORDINATORE REGIONALE DI CORAGGIO ITALIA

Il Senatore Cosimo Sibilia, per anni esponente di Forza Italia, è stato nominato come nuovo Coordinatore Regionale di Coraggio Italia. La sua nomina è giunta insieme a quella di numerose altre regioni, per l’organizzazione del partito sull’intero territorio nazionale.

Sul territorio, sono stati nominati “i coordinatori regionali di Piemonte (Daniela Ruffino), Liguria (Angelo Vaccarezza), Lombardia (Guido Della Frera), Trentino Alto Adige (Michaela Biancofiore), Veneto (Raffaele Baratto), Friuli Venezia Giulia (Guido Germano Pettarin), Emilia Romagna (Simona Vietina), Toscana (Stefano Mugnai), Umbria (Elisabetta Ripani), Marche (Remigio Ceroni), Abruzzo (Mimmo Srour), Campania (Cosimo Sibilia), Puglia (Gianluca Rospi), Calabria (coordinatore Felice Maurizio D’Ettore, vicecoordinatori Serena Anghelone e Frank Mario Santacroce), Basilicata (coordinatore Maria Rosaria Rossi, vicecoordinatori Rocco Sassone per Matera e Tonino Di Giuseppe per Potenza)”.