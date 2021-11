OGGI SI RIUNISCE IL CONSIGLIO REGIONALE: ECCO GLI ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

Le procedure di sfratto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica abusivamente occupati, la rimozione delle “ecoballe” dai siti di Acerra e Fragneto Monforte, l’attuazione da parte della Regione Campania dei percorsi di tutela e di garanzia per l’accesso alle prestazioni, previsti nel Piano di Governo delle Liste di attesa per il triennio 2019-2021, l’attività di emergenza-urgenza presso il Presidio Ospedaliero di Agropoli, l’attuazione dell’atto aziendale dell’ospedale “San Pio” di Benevento con il potenziamento del Presidio Ospedaliero di Sant’Agata de’ Goti.

Sono i temi oggetto delle interrogazioni a risposta immediata che saranno discusse nel Question Time che si terrà in Consiglio regionale, presieduto da Gennaro Oliviero, il 19 novembre dalle ore 11 alle ore 13.

A presentarle, rispettivamente, i consiglieri regionali: Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde) all’Assessore regionale all’Urbanistica e al Governo del Territorio, Bruno Discepolo; Vittoria Lettieri (De Luca Presidente) all’Assessore regionale all’Ambiente, Fulvio Bonavitacola; la capogruppo del M5S, Valeria Ciarambino, Michele Cammarano (M5S), Luigi Abbate (Campania Libera) al Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca.

