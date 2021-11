PROVINCIA 2050, LA LISTA DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER LE PROVINCIALI DEL 18 DICEMBRE

In silenzio, senza far rumore, sta prendendo forma Provincia 2050, la lista del Movimento 5 Stelle per le provinciali del prossimo 18 Dicembre. Al lavoro, da qualche settimana, i vertici del M5S che sono alle prese con la delicata fase della raccolta delle firme necessarie alla presentazione della lista che, per la prima volta, punta a portare un esponente del Movimento 5 Stelle all’interno del Consiglio Provinciale di Salerno. Ancora top secret i nomi dei candidati e delle candidati, ma tutti i parlamentari del MS5 sono al lavoro per la presentazione della lista Provincia 2050 per le prossime elezioni provinciali. Dopo aver portato due consiglieri comunali a Salerno, l’obiettivo minimo è quello di ottenere almeno un seggio nel Parlamentino di Palazzo Sant’Agostino.

Share on: WhatsApp