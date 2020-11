CROCE BIANCA SALERNO: AL VIA UNA NUOVA INIZIATIVA PER I PACCHI ALIMENTARI

La Croce Bianca di Salerno torna in campo per l’emergenza Covid 19: non solo emergenza sanitaria ma anche sociale e parte l’iniziativa per la distribuzione dei pacchi alimentari.

Per ottenere ogni mese il pacco alimentare servono i seguenti documenti:

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;

Attestazione ISEE in corso di validità non superiore a 6000 € Autocertificazione stato di famiglia e residenza ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (ALLEGATO A); Copia carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari. Causa Covid dobbiamo eliminare assembramenti

Il primo appuntamento per la documentazione è Lunedi 9 novembre dalle ore 17:30 alle ore 19:30.

Nella nostra Sede in Via Settimio Mobilio n 43.

Vi chiedo di contattarmi solo su WhatsApp al 3428017330 per fissare un orario di consegna Documenti e firmare la richiesta al pacco alimentare.