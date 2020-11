DECRETO RISTORI BIS: FONDI PER CONGEDI E BONUS BABY SITTER SOLO PER ZONE ROSSE

La Campania, valutata come zona gialla, dove, pero’, il Presidente De Luca ha adottato, di sua iniziativa, la restrizione della Didattica a Distanza per tutte le scuole (anche infanzia ed elementari), non rientra tra i territori che potranno beneficiare dei bonus per le famiglie. Lo stabilisce il testo del Decreto Ristori Bis.

Con il provvedimento oltre alle partite Iva ci saranno anche aiuti per le famiglie che avranno i figli a casa già alle medie, con la possibilità di prendere il congedo al 50% o di utilizzare altri 1000 euro di bonus babysitter. I tecnici hanno lavorato senza sosta per scovare tra i risparmi di vecchie misure e gli ultimi margini di deficit circa 7 miliardi in tutto per dare sollievo alle categorie coinvolte dalle misure sempre più restrittive messe in campo per frenare la curva dei contagi: dopo i 5 miliardi e mezzo del primo decreto, infatti, ora sul tavolo ci sarebbero circa 2 miliardi da destinare da un lato alle nuove attività che si dovranno fermare a livello nazionale (come i musei o i negozi dei centri commerciali nel weekend) e dall’altro da chi si ritroverà in zone ad alto o a massimo rischio, in un nuovo lockdown ‘soft’.