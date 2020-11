CASTELLABATE. L’APPELLO DEL SINDACO LUISA MAIURI: “COMPRIAMO I PRODOTTI LOCALI”

L’invito alla responsabilità per favorire l’economia nel comune di Castellabate. Un appello a tutti i cittadini affinché, oltre al rispetto delle regole scritte e vigenti, continuino a mostrare alto senso civico attraverso un semplice ma fondamentale comportamento: fare i propri acquisti presso le attività presenti nel comune, scegliendo così di sostenere i commercianti e i piccoli imprenditori di Castellabate. L’economia locale, così come quella nazionale ed internazionale, sta attraversando infatti una fase delicata, resa ancor più fragile a seguito delle restrizioni. L’amministrazione tiene a sostenere gli imprenditori e i commercianti ricordando quando hanno dovuto serrare le proprie saracinesche durante la fase più critica dell’emergenza coronavirus, una chiusura forzata – che ci si augura non debba più ripetersi – durata più di due mesi e che, dopo la ripartenza, hanno dovuto adeguare la propria attività alle norme di sicurezza, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità sanitarie su distanziamento, dispositivi di protezione individuale, pulizia, sanificazione.

«Possiamo contribuire al sostegno dell’economia del nostro territorio con una semplice azione “comprare locale” – a lanciare l’appello il Sindaco f.f., Luisa Maiuri – evitiamo gli acquisti online e presso le grandi catene in favore del piccolo commercio locale, che rappresenta l’anima delle nostre strade e di un’intera comunità che lavora ed investe ogni giorno in questo comune».