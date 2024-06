BARONISSI. TONY SINISCALCO: “AUGURI AL NEO SINDACO ANNA PETTA, PER POCHI VOTI SALTA IL SECONDO CONSIGLIERE”

“Baronissi ha scelto il suo nuovo Sindaco, ha scelto la continuità e non il Cambiamento: auguri ad Anna Petta ed alla sua squadra!

Il risultato ottenuto dal centro destra in questa tornata elettorale è il migliore raggiunto dopo lo scioglimento del PDL e questo ci rende orgogliosi.”

Lo scrive, in una nota, Tony Siniscalco, candidato Sindaco per il Comune di Baronissi.

Il dato registrato per le europee nel nostro comune ha evidenziato, tuttavia, le logiche che hanno guidato il voto per le amministrative.

La nostra è stata una campagna elettorale straordinaria, innovativa ed entusiasmante, condotta con correttezza, propositività e visione progettuale che porta finalmente Fratelli d’Italia in consiglio comunale. Con lo stesso spirito affronteremo il mandato che i nostri elettori ci hanno inteso affidare; Rimarremo vigili all’opposizione, mantenendo fermo il nostro pensiero critico ma sempre con spirito costruttivo, creando un collegamento con il governo Meloni per lo sviluppo della nostra città. Rammarico per un calcolo antico, sui “resti”, che per una manciata di voti non ci permette di portare in consiglio comunale Guido Scarano, amico fraterno e capolista di FDi, giovane dalle grandi qualità umane e politiche, che sono sicuro continuerà a dare il suo supporto anche fuori dal consiglio comunale.

Un ringraziamento particolare al popolo di Baronissi che ha scelto con 1384 voti la mia persona e la nostra idea di città.

Ringrazio tutta la mia squadra, lo staff e tutte le persone che con affetto e coraggio mi hanno affiancato in questo percorso.

Proseguiremo il nostro impegno sul territorio insieme ai cittadini con coerenza e determinazione per il benessere della nostra città.