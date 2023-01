DA CASERTA IL MOVIMENTO 5 STELLE LANCIA ROBERTO FICO COME CANDIDATO PRESIDENTE IN CAMPANIA

Il Movimento 5 Stelle non fa un passo indietro rispetto al terzo mandato di Vincenzo De Luca ed, anzi, rilancia proponendo il nome dell’ex Presidente della Camera Roberto Fico come candidato alla Presidenza della Regione Campania per l’appuntamento elettorale del 2025. Le parole del capogruppo in Consiglio Regionale Gennaro Saiello sembrano chiudere, almeno per il momento, la porta delle trattative con De Luca ed anche con il Partito Democratico: “mancano quasi tre anni, per il momento è una questione mediatica ma Roberto ha sicuramente il profilo adatto, è una persona che ha dato tanto al Movimento 5 Stelle fin dalla sua nascita. E’ prematuro parlarne, ora definiamo i nuovi coordinamenti provinciali, poi toccherà a Giuseppe Conte decidere”.

