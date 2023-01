SCAFATI. LA CRISI DI SALVATI, SFIDUCIATO ANCHE DA FDI: VERSO LE DIMISSIONI A FEBBRAIO ?

Anche Luca Maranca, Capogruppo in Consiglio Comunale a Scafati per Fratelli d’Italia, boccia l’operato del Sindaco Cristoforo Salvati, pronto, per salvare la poltrona ed ottenere i numeri in Consiglio, ad una nuova ricomposizione della Giunta. Maranca, che è anche Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia, sembra deciso a chiudere l’esperienza Salvati in Comune e dagli ambienti vicini allo stesso primo cittadino di Scafati filtra, proprio in queste ore, la notizia che sia lo stesso Salvati a presentare, entro il mese di Febbraio, le sue dimissioni da Sindaco. Una scelta che, se confermata, porterebbe il Comune di Scafati dritto dritto al voto amministrativo nella prossima primavera con l’incognita del candidato sindaco del centro destra: in campo, infatti, potrebbe tornare, dopo una lunga pausa, l’ex primo cittadino Pasquale Aliberti che mantiene, ancora, buoni rapporti con Forza Italia e con il suo coordinatore regionale Fulvio Martusciello.

