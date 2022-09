DA CONTE A TOFALO: I PARLAMENTARI CHE HANNO DECISO DI STARE A GUARDARE

Da Federico Conte ad Angelo Tofalo, senza dimenticare Andrea Cioffi e Nicola Provenza: chi per necessità, chi per rispetto delle regole interne al partito, ecco i parlamentari in carica – e lo saranno fino alla proclamazione degli eletti di Camera e Senato – che hanno deciso di stare a guardare cosa accadrà in questa campagna elettorale che si chiuderà con il voto di domenica 25 Settembre.

Certo, i parlamentari del Movimento 5 Stelle non sono rimasti con le mani in mano: la loro è una campagna elettorale vissuta sul territorio, magari con meno intensità rispetto a quella del 2018, ma pur sempre affianco ai candidati ed alle candidate del partito di Giuseppe Conte.

Conte – ma Federico, invece – deputato uscente di Leu, l’uomo del rifiuto alla candidatura alle spalle della ex segretaria della Cgil Susanna Camusso, la sua campagna elettorale la sta facendo guardandosi intorno, lasciando aperta la strada al sostegno di alcune proposte politiche, fatta eccezione per il Partito Democratico. Almeno, stando alle dichiarazioni.