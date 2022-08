DA SIANO ALLE PARLAMENTARIE DEL M5S: LA CONSIGLIERA GRAZIA DI BENEDETTO CI PROVA

Consigliera Comunale di maggioranza a Siano con il Sindaco del Partito Democratico Giorgio Marchese adesso impegnata, per tutta la giornata di domani, con le Parlamentarie del MS5, le elezioni on line per la scelta dei candidati e delle candidate alla prossima tornata elettorale del 25 Settembre. E’ la storia della consigliera Grazia Di Benedetto.

Il 16 Agosto si voterà per le parlamentarie….Ho dato la mia disponibilità alla Camera del Senato. Se pensi che io possa essere una degna rappresentante del Movimento e dei cittadini tutti, per le parlamentarie vota Grazia Di Benedetto. Un sincero ringraziamento