E’ IL GIORNO DELLE PARLAMENTARIE DEL M5S: CURIOSITA’ PER LA LISTA RISERVATA DI CONTE

Si vota dalle 10:00 alle 22:00 di martedi’ 16 Agosto e si decideranno i candidati e le candidate per il Movimento 5 Stelle che hanno presentato la propria autocandidatura, ma anche i nomi che ha indicato, in una speciale lista, direttamente il Presidente Giuseppe Conte. Giornata di voto per gli iscritti del Movimento 5 Stelle che, accedendo al sito con le proprie credenziali, potranno esprimere tre preferenze.

In definitiva ciascun iscritto abilitato al voto, nella propria area di voto, troverà tre schede:

una scheda contenente l’elenco delle proposte di autocandidatura relative alla Camera dei Deputati;

una scheda contenente l’elenco delle proposte di autocandidatura relative al Senato della Repubblica;

una scheda contenente la proposta di un elenco di nominativi indicati dal Presidente.