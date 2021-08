DAL 1 SETTEMBRE TORNANO LE NOTIFICHE DEGLI ATTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Termina il 31 Agosto il lungo periodo di sospensione della notifica degli atti dell’Agenzia delle Entrate ed anche lo stop ai pignoramenti da parte del Fisco nei confronti di cittadini ed imprenditori.L’ultima proroga, stabilita nel Decreto Sostegni Bis, arrivava, infatti, alla fine del mese di Agosto 2021 ed, almeno per il momento, non sono in programma altri ulteriori provvedimenti di proroga. Tornerà, dunque, a pieno regime l’attività di riscossione fiscale, anche se i milioni di cartelle esattoriali, accumulate nel corso degli ultimi mesi, verranno diluite nel corso del tempo con una quantità di notifiche che dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di atti mensili.

