SINDACI, VERSO L’ABOLIZIONE DEL VINCOLO DEL TERZO MANDATO: ECCO PER CHI

A Settembre, in Commissione Affari Costituzionali, arriverà per una prima discussione il Disegno di Legge che prevede l’eliminazione del vincolo del terzo mandato per i sindaci: nella prima stesura il testo prevede l’abrogazione del divieto di candidatura per il terzo mandato solo per i Comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti ma, già da ora, tutti i partiti, escluso il Movimento 5 Stelle, hanno già dichiarato di voler estendere la norma a tutti i comuni fino ai 15mila abitanti di popolazione. In poche parole, il vincolo resterà per i comuni che, nel proprio sistema elettorale, prevedono il doppio turno e la presenza di piu’ liste a sostegno della candidatura a sindaco; per tutti gli altri, invece, non ci sarà piu’ alcun tipo di divieto per il terzo mandato. Una decisione molto attesa, anche nei comuni che, nella prossima primavera 2022, andranno al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e per la scelta del nuovo sindaco.

