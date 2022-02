DALL’11 FEBBRAIO, STOP MASCHERINE ALL’APERTO IN ITALIA. ED IN CAMPANIA ?

La domanda che si ripetono, adesso, quasi tutti i cittadini campani è: cosa farà De luca ? Il Governo si appresta ad eliminare, a partire dall’11 febbraio, l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, a prescindere dal colore della Regione. Si tratta di una ordinanza che il Ministro della Salute Roberto Speranza si appresta a firmare nelle prossime ore e che avrà, cosi’ come quelle per la scuola, una valenza su tutto il territorio nazionale, Campania compresa. E De Luca? Cosa farà il Presidente della Regione Campania, reduce dallo stop del Tar sull’ordinanza di chiusura delle scuole ? Emetterà, come è facile immaginare, un provvedimento restrittivo che, ancora una volta, trasformerà la Regione Campania nel territorio con maggiori restrizioni d’Europa ? Già nei giorni scorsi De Luca aveva lasciato intendere di voler adottare una ordinanza autonoma per prorogare l’obbligo della mascherina, anche se i dati sanitari non sono, certo, diversi dal resto d’Italia. Insomma, siamo alla vigilia dell’ennesimo scontro tra la Campania ed il Governo.

