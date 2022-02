CILENTO DELIZIE. CONTO ALLA ROVESCIA PER LA RIAPERTURA DELLO SHOP DI SALERNO CENTRO

E’ tutto pronto per la riapertura al pubblico di Cilento Delizie, lo shop di Via S. Marano, nel cuore del centro di Salerno, che per l’intero periodo di Natale ha deliziato i palati piu’ sopraffini con tantissime novità e prodotti di alta qualità. Adesso Cilento Delizie si prepara ad offrire al pubblico di Salerno, e non solo, una serie di bontà gastronomiche dedicate alla Festività di Pasqua: dalla Colomba Artigianale alle Uova di vari formati e realizzate con diverse specialità di cioccolato. Nei prossimi giorni verrà anche annunciata, ufficialmente, la data di riapertura al pubblico dello shop di Via S. Marano che tornerà ad essere un punto di riferimento per chi ama prodotti raffinati e ricercati, realizzati con materie prime provenienti dal cuore della Provincia di Salerno.

Share on: WhatsApp