DAZN INCONTRA IL GOVERNO: PRONTI RISTORI DIRETTI PER GLI UTENTI DANNEGGIATI

«Dazn ha assunto la responsabilità dei disservizi e ristorerà gli utenti secondo quanto previsto dalla delibera Agcom». A svelare il risultato dell’incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy convocato dal ministro Adolfo Urso dopo i disservizi della scorsa settimana per il match Inter- Napoli del 4 gennaio scorso, è il presidente Agcom Giacomo Lasorella, all’uscita dal Ministero. «L’incontro con il ministro è stato utile e prezioso per rafforzare la collaborazione istituzionale», ha aggiunto Lasorella.

Share on: WhatsApp