VERSO IL CSM. PAOLO CARBONE A CACCIA DELLE 10 FIRME DEI PARLAMENTARI

E’ l’avvocato Paolo Carbone il piu’ attivo in vista delle elezioni della parte laica del Consiglio Superiore della Magistratura, in programma per il prossimo 17 Gennaio. Il noto legale salernitano, in passato difensore del Presidente della Regione Vincenzo De Luca in numerosi processi, è a caccia delle 10 firme di altrettanti parlamentari, provenienti da gruppi diversi, per la presentazione ufficiale della candidatura ad uno dei 10 posti da assegnare tra maggioranza ed opposizione. E’ probabile che quella di Carbone parta come una candidatura del Partito Democratico, con il sostegno di altre forze politiche di opposizione, per poter arrivare in aula, il prossimo 17 Gennaio, con la concreta possibilità di diventare elezione all’interno del Consiglio Superiore della Magistratura. Pare, invece, che l’altro nome in campo nel centro sinistra della Provincia di Salerno – ovvero quello dell’ex parlamentare Tino Iannuzzi – abbia perso vigore, anche per la mancanza di un concreto sostegno da parte dello stesso Partito Democratico.

