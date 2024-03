DE LUCA A GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DEI CONTI PER LE CARD VACCINALI DELLA REGIONE CAMPANIA

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è stato rinviato a giudizio, dinanzi alla Corte dei Conti, per l’acquisto delle card vaccinali della Regione Campania, per lo piu’ inutilizzate, acquistate dall’Unità di Crisi in occasione dell’emergenza Covid 19. I giudici contabili, che hanno rinviato a giudizio ben 5 persone componenti della task force regionale, richiedono al Presidente della Regione una cifra vicina al milione di euro, per una spesa che non è stata considerata giustificata. A testimoniare l’avvenuta vaccinazione anti Covid, infatti, intervenne direttamente il Governo centrale, facendo diventare del tutto inutili le card che erano state emesse dalla Regione Campania e che dovevano essere richieste dai cittadini dopo aver proceduto alla vaccinazione. Appena qualche giorno fa, il Presidente della Corte dei Conti della Regione Campania, in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario, aveva sottolineato come le spese regionali in materia di sanità erano abbastanza discutibili e contestabili.

