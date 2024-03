NOCERA SUPERIORE. SALVATORE ARENA MEDIATORE TRA IL PD E CUOFANO PER IL NOME DI ENRICO BISOGNO

L’ex consigliere regionale Salvatore Arena è il vero regista dell’operazione politica che, proprio in queste ore, sta prendendo corpo a Nocera Superiore, con un importante riavvicinamento tra il Sindaco Giovanni Cuofano ed il Partito Democratico della Provincia di Salerno. Il grande accordo, infatti, sta per essere raggiunto tra il Pd e Cuofano sul nome di Enrico Bisogno, come candidato sindaco in grado di fare una sintesi tra l’attuale maggioranza ed il Partito Democratico della Provincia di Salerno.

Share on: WhatsApp