DE LUCA ASPETTA IL GOVERNO E POI SFERRERA’ LA CROCIATA DELLE CHIUSURE IN CAMPANIA

Dalla chiusura anticipata delle attività commerciali ad un blocco per la mobilità tra i comuni: sono tante le voci che, in queste ore, si rincorrono sulle nuove ordinanze che il Presidente della Regione Campania De Luca sta valutando. In ogni caso arriveranno solo dopo le decisioni del Governo, attese nel pomeriggio di oggi: poi il Presidente, come da tradizione consolidata negli ultimi due anni, accenderà il suo lanciafiamme per gettare fuoco sul mondo economico e, con ogni probabilità, su quello delle scuole. Ovviamente si tratterà di provvedimenti privi di qualsiasi forma di ristoro economico per le attività produttive colpite ma, dopo alcuni flop come nel caso della Legge di Bilancio, gli uffici legislativi della Regione Campania stanno valutando anche la competenza dell’ente per intervenire su alcuni settori.

