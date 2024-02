DE LUCA CONTRO MELONI, LE OFFESE. IL SILENZIO DEL PD NAZIONALE: UNO COME LUI FA COMODO

Diciamo la verità: al Partito Democratico uno come De Luca, sporco e cattivo, ancora di piu’ negli ultimi tempi, fa comodo perchè in Campania ed in alcune zone del Sud, il suo modo di fare e di dire, serve ad arginare il Movimento 5 Stelle e ad evitare un calo di consenso. Uno come De Luca ad Elly Schlein fa comodo perchè, tra offese personali e scontri quasi fisici con le forze dell’Ordine, tiene alta l’attenzione su di un Pd che, negli ultimi mesi, poco o nulla ha fatto, poco o nulla ha detto. Ed allora meglio affidarsi a chi la scena la riempie, con metodi e contenuti che saranno anche discutibili, deprecabili ma che non vengono condannati, pubblicamente, da nessun esponente del Partito Democratico. E, poi, De Luca fa comodo a De Luca perchè altrimenti tenere insieme sindaci ed amministratori della Campania – che è, pur sempre, la seconda Regione d’Italia – sarebbe complicato: meglio trovare un nemico (e non un avversario), perchè le truppe vanno compattate ed anche motivate.

