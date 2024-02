FDI CILENTO: “STOP AD OGNI COLLOQUIO CON CHI HA PARTECIPATO A MANIFESTAZIONE DE LUCA A ROMA”

“Un presidente regionale arrogante e disperato, non ci sono altri aggettivi per definire chi non ha rispetto per le Istituzioni . Oggi abbiamo assistito a un comportamento miserevole e offensivo contro il Governo, contro il Presidente del Consiglio e contro le Forze dell’Ordine da parte del Governatore De Luca che non può essere né giustificato né tollerato.”

Lo scrivono, in una nota, i dirigenti di FDI CILENTO.

Come coordinamento “Fratelli d’Italia Cilento” chiediamo al Segretario del PD Elly Schlein, al Presidente della Provincia Franco Alfieri, ai sindici e ai loro delegati, che hanno partecipato alla manifestazione, di dissociarsi pubblicamente dagli atteggiamenti e da quanto detto dal Governatore della Campania. La Regione Campania non può più accettare di essere governata da un simile individuo e chiediamo le dimissioni immediate del Presidente.

I dirigenti territoriali di “Fratelli d’Italia Cilento” sospendono ogni e qualsiasi dialogo con i suddetti aderenti alla manifestazione del capopolo Vincenzo De Luca.